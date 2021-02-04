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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بدء فعاليات برنامج إعداد وتأهيل القيادات التربوية بالوادي الجديد

الخميس 04/فبراير/2021 - 02:13 م
الدكتور سمير النيلي
الدكتور سمير النيلي
محمد مهدي
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أكد الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، أن الأحد القادم، سيشهد بدء فعاليات الأسبوع الأول لبرنامج إعداد وتأهيل القيادات التربوية بإدارتي باريس والفرافرة، تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني، وتوجيهات ودعم السيد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، إلى أن البرنامج التدريبي للأسبوع الأول يتضمن، محاضرات عن أنماط القيادة، الفساد ومفهومه وآثاره وأساليب مكافحته، مهارات الاتصال والتواصل، فنيات المتابعة والتقويم، الدعم المالي والإداري،

يأتي ذلك مع تماشيًا مع الخطة الاستراتيجية ورؤية مصر 2030، والحرص على إعداد وتأهيل القيادات التربوية القادرة على تحمل المسئولية.

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