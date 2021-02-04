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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ضبط 93 ألف كيلو مخلل فاسد في مطروح

الخميس 04/فبراير/2021 - 02:12 م
مخلل فاسد
مخلل فاسد
نرمين محمود الدهان
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تمكنت مديرية تموين مطروح، بالتعاون المشترك مع هيئة الرقابة الإدارية فرع مطروح، من ضبط 93 ألف كيلو مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل معمل غير مرخص، وضبط عدد من المخالفات الأخرى، خلال حملة تموينية علي الأسواق والمحال التجارية بمدينة مرسى مطروح، بالتنسيق مع قسم مباحث التموين لمتابعة الحالة التموينية وإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومتابعة عمل المنشآت التموينية ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين وضبط أية مخالفات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه المخالفات.

وقال حسن كمال الشيباني، مدير التموين بمطروح، في بيان، إنه تم ضبط معمل لإنتاج المخللات بدون ترخيص وبداخله كميات كبيرة من المخللات عبارة عن 93.4 طن منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الأدمي وجاهزة للتوزيع على المحلات.

كما تم ضبط 10 مخالفات تموينية وهى إدارة منشأة بدون ترخيص بها كميات كبيرة من المخللات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الأدمى، ومخالفة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومخالفتين للتوقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو سبب قهرى ومخالفتين لعدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع و3 مخالفات لعرض لحوم للبيع غير مغطاة، ومخالفات متنوعة أخرى.

وتم التحفظ على المضبوطات من المخللات منتهية الصلاحية وغير صالحة الأدمى، وتم قيد المحاضر بأقسام الشرطة المختص للعرض على وكيل النائب العام للنظر والتصرف.

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