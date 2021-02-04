صرف شريحة معاشات فبراير الثالثة الأسبوع المقبل

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر فبراير لمستحقي الشريحة الثالثة والبالغ عددهم 1.7 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، ويصل معاشهم إلى أكثر من 2000 جنيه.وبدأت هيئة التأمين الاجتماعي، الإثنين الماضي، صرف المعاشات لما يقارب من 10.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، بتكلفة إجمالية تصل إلى ما يقارب 18 مليار جنيه، من خلال 18 ألف فرع على مستوى المحافظات، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع التكدس والزحام لمواجهة انتشار فيروس كورونا.وأكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه فيما يخص كروت ميزة الصادرة لأصحاب المعاشات، فإنه يتم استخراجها مجانًا بدون أي رسوم إدارية.وأشار "عوض" إلى أن هذا التحول يأتي لرغبة الهيئة في تقديم مجموعة من خدمات الشمول المالي لأصحاب المعاشات والمستحقين، حيث قامت الهيئة بوضع خطة طموحة لدمجهم في القطاع المصرفي من خلال مجموعة من المنتجات المصرفية التي تسمح لصاحب المعاش القيام بعملية الشراء النقدي والإلكتروني وسداد كل الاستحقاقات الحكومية عن طريق تلك البطاقة، كما يمكن لصاحب المعاش الاستفادة من كل الخدمات المصرفية التي يقوم البنك بإنتاجها بما في ذلك الحصول على عائد على رصيد الحساب.