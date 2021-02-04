قناة السويس: حركة الملاحة لم تتأثر بسقوط الأمطار

أكدت مصادر بهيئة قناة السويس أن سقوط الأمطار في محافظات إقليم القناة الثلاث "الإسماعيلية، والسويس، وبورسعيد" لم تؤثر على حركة الملاحة من الاتجاهين، وتسير بشكل طبيعي.فيما أعلنت هيئة قناة السويس عن أن القناة شهدت عبور 57 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات 3.6 مليون طن، أمس الأربعاء.وأوضحت هيئة قناة السويس، عبر موقعها الرسمي، أنه عبرت من الشمال 32 سفينة بحمولة 1.787 مليون طن، كما عبر من الجنوب 25 سفينة بحمولة 1.872 مليون طن، وهو ما يكشف قدرة القناة على استقبال أعداد كبيرة من السفن العملاقة.