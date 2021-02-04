أطفالنا نجوم بالخارج.. الجينات المصرية تُثبت تفوقها عالميا

أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مبادرة "أطفالنا نجوم في الخارج" لتسليط الضوء على قصص النجاحات التي يحققها أبناؤنا في الخارج، لرفع اسم بلدهم.وترصد "الدستور" خلال التقرير التالي أبرز الأطفال الذين حققوا نجاحات وإنجازات في الخارج:يأتي في مقدمة هؤلاء النجوم الطالب المصري "حمد حسين الزناتي، ابن محافظة المنيا الذي فاز بالمركز الأول عن أفضل فكرة مشروع لتطوير التعليم في اليابان بعد منافسة مع آلاف الطلاب اليابانيين.كما شاركت الطالبة "ياسمين هلال سيد أحمد" في ألمانيا، بعد فوزها في مسابقات كثيرة في رياضة السباحة على مستوى الدولة، رغم أنها من مواليد سنة 2010، واستطاعت في خلال 6 أشهر سنة 2018 أن تفوز بالمركز الأول، بعد أن كانت في المركز الأخير على مستوى النادي ثم المركز الثاني على مستوى المقاطعة، وفي سنة 2019 انضمت لمنتخب منطقة شمال ألمانيا لمرحلة مواليد 2010، وفي سنة 2019 فازت المركز السادس مع منتخب الشمال على مستوى ألمانيا أو الماستر شافت.في أكتوبر سنة 2019، حصدت "ياسمين" المركز الأول في تصنيف اتحاد السباحة الألماني لسباحة الصدر 200 متر لمواليد 2010، والمركز الأول في سباحة التتابع على مستوى شمال ألمانيا، والمركز الثاني للسباحة القصيرة على مستوى منطقة شمال ألمانيا سنة 2018 ثم 2019 ثم 2020 وهي واحدة من أهم أعمدة منتخب منطقة الشمال لمواليد 2010.وثالث النجوم الطالبة المصرية الأمريكية "نور مقبل" من النماذج المُلهمة الموجودة في المبادرة، حيث حصلت على جوائز في مجال الفنون والكتابة كان آخرها فوزها في مارس 2020 بالميدالية الفضية في مسابقة "سكولاستيك" الأمريكية للفنون والكتابة Scholastic Art & Writing Awards عن روايتها Star Chasers أو "مطاردو النجوم" وهي رواية خيالية من أدب الفانتازيا.. كما تم اختيار روايتها من بين 320 ألف عمل فني وأدبي تقدم به 110 ألاف طلاب على مستوى الولايات المتحدة، حيث تأسست المسابقة عام 1923 وهى من أعرق المسابقات التي تمنح جوائزها للكتاب والفنانين الشباب في الولايات المتحدة.ومن ضمن نجومنا بالخارج "مريم علاء حفناوي" الطالبة في الصف الثاني الإعدادي في هولندا والمتفوقة رياضيًا في مجال الجمباز الإيقاعي، وحصلت على كؤوس وميداليات ذهبية وفضية وبرونزية لفريقها، ولعبت خلال مسيرتها الرياضية القصيرة 111 مباراة منهم مباريات محلية داخل هولندا ودولية في فرنسا وبلجيكا وألمانيا والمجر ولوكسمبورج وكرواتيا وسويسرا والسويد، واستطاعت مع فريقها خلال 5 سنوات الفوز بـ51 شهادة، 5 كؤوس، 20 ميدالية ذهبية، 21 ميدالية فضية، 18 ميدالية برونزية.ومن أبنائنا في الدول العربية "إبراهيم الليثي" المقيم في المملكة العربية السعودية والمتميز في مجال السباحة والجودو، حيث حقق مركز أول والميدالية الذهبية في "بطولة أبطال النخبة"، بعد ان حقق أرقامًا قياسية في سباحة الفراشة والصدر والحرة.وأعلنت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج أنه يمكنكم مشاركة إنجازات أطفالنا ونجاحاتهم بالخارج البريد الالكتروني التالي: