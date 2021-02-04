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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

فتح طريق شرم الشيخ الجديد اتجاه القاهرة بعد غلقه لسوء الطقس

الخميس 04/فبراير/2021 - 03:44 م
فتح طريق شرم الشيخ
فتح طريق شرم الشيخ الجديد
مريم جبل - عمرو المزيدي
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أعلنت الإدارة العامة للمرور، منذ قليل، فتح الطريق الرئيسي الجديد شرم الشيخ اتجاه القاهرة أمام حركة المركبات بعد تحسن حالة الطقس السيئ الذي حل على محافظة جنوب سيناء منذ صباح اليوم.

ووضعت الإدارة العامة للمرور خطة مرورية، تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، في ظل تحذير هيئة الأرصاد الجوية من وجود طقس غير مستقر خلال الأيام المقبلة، وذلك بهدف الحفاظ على أرواح المواطنين أثناء القيادة على الطرق.

ودفعت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مدير الإدارة العامة للمرور، بسيارات الإغاثة والدراجات البخارية والأوناش وسيارات الدفع الرباعي على الطرق.

كما تم عمل غرفة العمليات، تحت رئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مدير الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع كل إدارات المرور بالمحافظات، فى إطار خطة مرورية كبيرة لمواجهة آثار الشبورة، وموجة الأمطار.

كما جرى التنسيق مع المحافظات لإرسال سيارات شفط المياه لتسهيل وتيسير الحركة المرورية، والتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بسيارات الإغاثة والأقوال الأمنية والدراجات البخارية، والأخطار مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور عن حالة الطرق.

وتنسق الإدارة العامة للمرور مع الأحياء وشركات الصرف الصحي، لتوفير سيارات شفط مياه بالقرب من الأنفاق لسرعة سحب مياه الأمطار المتوقع سقوطها اليوم، لسرعة تسيير الحركة المرورية.

وفي حالة وجود أعطال أو حوادث لا قدر الله يتم الاتصال على رقم الإغاثة المرورية على الطرق السريعة ۰۱۲۲۱۱۱۰۰۰۰.

وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.

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