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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة عاطلين متهمين بسرقة الشقق السكنية في السلام للمحاكمة

الخميس 04/فبراير/2021 - 02:09 م
محكمة
محكمة
داليا عبد الباسط
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أمرت السلام، اليوم، بإحالة المتهمين بسرقة الشقق السكنية بمدينة السلام، لمحكمة الجنح.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين "ب.م"، "ط.ع" مسجلين في 4 قضايا سرقة، وأقرا بارتكاب العديد من وقائع السرقة بأسلوب كسر الباب وسرقة 7 شقق سكنية.
وأقر المتهمين بسرقتهم لمصوغات ذهبية تقدر بـ 21 ألف جنيه ومبالغ مالية تعدت الـ 15 ألف جنيه وقاموا بتقسيم المسروقات على أنفسهم وانفاقها في اغراضهم الشخصية

وكانت قد وردت عدة بلاغات لقسم شرطة السلام، تفيد بسرقة شققهم السكنية بأسلوب كسر الباب، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهما وأقرا بارتكاب وقائع السرقة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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