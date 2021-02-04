العثور على جثة غريق من القليوبية في ترعة الإسماعيلية بالشرقية

عثرت قوات الإنقاذ النهرى بالشرقية اليوم، على جثمان رجل من محافظة القليوبية، بترعة الإسماعيلية بقرية الزوامل دائرة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، يفيد بالعثور على جثمان "عبدالمعز عابدين أحمد أبو بكر" 56 سنة، من أبو زعبل الخانكة، من محافظة القليوبية.وبعد التوصل لهويته، تبين انه غريق من محافظة القليوبية، وتم التواصل مع اهله، للحضور واستلامه، بعد تصريح النيابة العامة بالدفن.