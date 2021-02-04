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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النمسا تسجل 1518 إصابة جديدة و34 وفاة بكورونا

الخميس 04/فبراير/2021 - 02:08 م
جريدة الدستور
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أعلنت وزارة الصحة النمساوية تسجيل 1518 إصابة جديدة و34 حالة وفاة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة بينما تلقى التطعيم بلقاح كورونا 257 ألفا و534 شخصا.

وذكر بيان أصدرته وزارة الصحة اليوم الخميس أن إجمالي الاصابات بالفيروس فى البلاد بلغ 419 الفا و801 حالة وقد تعافى منها 397 الفا و910 حالات بينما توفى 7936 حالة.

وأشار البيان إلى تواجد 1638 حالة بالمستشفيات منها 298 حالة في العناية المركزة.

وأفاد البيان بأن الإصابات الجديدة توزعت بين الولايات الاتحادية بالنمسا على النحو التالي: بورغنلاند 38 وكارينثيا 142 والنمسا السفلى 238 والنمسا العليا 195 وسالزبورج 142 وستيريا 283 وتيرول 125 وفورارلبرغ 55 واخيرا العاصمة فيينا 300 اصابة.

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