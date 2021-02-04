العراق يسجل 12 وفاة و1150 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، تسجيل 1150 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 624 ألفًا و222 إصابة.وذكرت الوزارة في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل 12 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 13 ألفًا و91 حالة.وأشارت إلى أنه تم تسجيل 1090 حالة شفاء، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 596 ألفًا و959 حالة.