الاتحاد الأوروبي يطلق مشروعا لدعم الصومال في مواجهة كورونا

أعلن الاتحاد الأوروبي انطلاق مشروع دعم منظمة الصحة العالمية والصومال بميزانية تبلغ 6 ملايين دولار؛ بهدف مواجهة انتشار الإصابة بفيروس كورونا المستجد وأمراض متفشية أخرى.وقال نيكولاس بيرلانجا مارتينيز سفير الاتحاد الأوروبي لدى الصومال في بيان رسمي مشترك وفقًا لراديو (شابيلي) الصومالي اليوم الخميس: "إن المشروع، الممتد على مدار 3 سنوات، سيسعى إلى تعزيز إيصال الخدمات الصحية للمواطنين في كافة أنحاء الصومال، حيث بدأ النظام الصحي في التعافي من آثار كورونا".من جانبه، قال ممثل منظمة الصحة العالمية في الصومال مأمون الرحمن مالك: "إن المنظمة ستضاعف مجهوداتها مع الاتحاد الأوروبي والحكومة الصومالية؛ للتأكد من أن كل شخص في الصومال أمن من الإصابة بفيروس كورونا والأمراض العدوى الخطيرة".وبدورهاأعربت وزيرة الصحة الصومالية فوزية ابيكار نور عن ترحيبها بالمشروع، قائلة: "إننا سعداء بدعم شركائنا من الاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية من أجل خفض أثار الأمراض المعدية والخطيرة، وجعل النظام الصحي في الصومال أكثر قوة وفاعلية".يذكر أنه كان قد تم التوقيع على المشروع في ديسمبر 2020.