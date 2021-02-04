بعد حادث أسيوط.. «السكة الحديد» تؤكد سير قطارات الصعيد بصورة طبيعية

أكدت هيئة السكة الحديد، تسيير حركة القطارات بصورة طبيعية في الوجه القبلي دون أي تعطل.وأعلنت هيئة السكة الحديد، أمس الأربعاء، أنه أثناء مرور قطار 2010 "القاهرة-أسوان" على مزلقان فزارة المطور بين محطتي ديروط والقوصية، اقتحمت عربة نصف نقل مجهزة بونش، الحارة المخالفة للمزلقان وهو مغلق، ما أدى إلى اختراق غراب الونش الموجود على العربة كابينة جرار القطار ووفاة مساعد سائق القطار و2 من عمال هندسة سكة متواجدين بالجرار، وتم سحب العربة من أسفل جرار القطار.