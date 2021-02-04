سفيرة فرنسا في بيروت تدعو اللبنانيين إلى تشكيل الحكومة وتطبيق الإصلاحات

دعت سفيرة فرنسا في لبنان آن جريو اليوم الخميس القادة اللبنانيين إلى تشكيل الحكومة والبدء بتطبيق الإصلاحات، مؤكدة استمرار مساعدات فرنسا لإعادة الإعمار في لبنان.وقالت جريو، في كلمة وجهتها إلى اللبنانيين اليوم بمناسبة ذكرى مرور ستة أشهر على انفجار الرابع من أغسطس في مرفأ بيروت، إنه في ظل الاقفال العام في لبنان والوضع الصحي المأسوي، لا تزال فرنسا تقف إلى جانبكم فمساعدات إعادة الإعمار مستمرة.وأشارت إلى أنها ستوقع في الأيام المقبلة دعما لإعادة بناء مستشفى الكرنتينا الحكومي، إضافة إلى تسليم التبرعات بالمنتجات الأساسية لمكافحة جائحة كورونا.وأضافت أنه " بعد مرور ستة أشهر على الانفجار، من غير المقبول أن يكون لبنان لا يزال من دون حكومة للاستجابة للأزمة الصحية والاجتماعية وللبدء بتطبيق الإصلاحات الهيكلية الضرورية لتعافي البلاد واستقرارها".