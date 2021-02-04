تفاصيل توزيع أكثر من 330 مليون جرعة من لقاحات كورونا على 145 دولة

سلطت صحيفة تليجراف البريطانية الضوء على خطة تدعمها الأمم المتحدة، تكشف عن تفاصيل توزيع أكثر من 330 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا على 145 دولة في النصف الأول من عام 2021 الجاري، فيما وصف بأنه "لحظة حاسمة" لجهود تكثيف التطعيمات في البلدان ذات الدخل المنخفض.وقالت الصحيفة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس إنه من المتوقع أن تسلم كوفاكس التي أنشأتها منظمة الصحة العالمية والتحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة والتحالف من أجل اللقاحات جافي تسليم 100 مليون جرعة بحلول نهاية مارس المقبل، ليرتفع بعد ذلك إلى 337 مليونًا بحلول أوائل يوليو.وأضافت أنه من المقرر أن تغطي هذه الكميات ما معدله 3.3 في المائة من سكان الدول المشاركة، مع مراعاة حرص الخبراء على حماية العاملين في مجال الرعاية الصحية أولا.ونقلت عن فريدريك كريستنسن نائب الرئيس التنفيذي لائتلاف ابتكارات التأهب للأوبئة، قوله إن الاستراتيجية، التي توضح بالتفصيل وبالضبط عدد الجرعات التي يمكن أن تتوقعها كل دولة، هي خطوة كبيرة إلى الأمام لتصحيح التفاوتات الناشئة في عمليات التطعيم في جميع أنحاء العالم.وأضاف أنه "من خلال هذه المخصصات التي تم الإعلان عنها، فإن كوفاكس في طريقها للبدء حقا في موازنة خريطة عالمية، التي أظهرت حتى الآن أن العديد من البلدان ذات الدخل المنخفض لم تبدأ بعد في تطعيم شخص واحد، بينما تتحرك الدول الغنية الأخرى نحو التطعيم الشامل".وأكد كريستنسن أنه "مع ظهور سلالات جديدة من كوفيد-19، أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى أن نتعاون حتى يتم تطوير اللقاحات وإتاحتها عالميا".وأفادت الصحيفة البريطانية بأن الخطة تتضمن حوالي 1.2مليون جرعة من لقاح فايزر- بيونتيك، لكن الغالبية العظمى من الجرعات المستخدمة في المراحل الأولية ستكون من لقاح أوكسفورد- أسترازينيكا، لرخصه وسهولة توزيعه لأنه يمكن أن يحفظ في الثلاجة.