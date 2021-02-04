رئيس جامعة أسيوط يعلن تشكيل مجلس إدارة مركز القياس والتقويم

أكد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، على ضرورة تطوير أساليب التقويم‪ ‬بما يضمن تحقيق مبادئ الالتزام والانضباط وتحسين نظم و‪ ‬مخرجات التعليم بالجامعة، مشيرًا إلى حرص إدارة الجامعة على تطوير‪ ‬المجالات العلمية والبحثية داخل كليات الجامعة وفتح آفاق جديدة لها، ورفع‪ ‬كفاءة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وتطوير أدائهم باعتبارهم أحد أهم أسس‪ ‬العملية التعليمية.من جهته أشار الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس الجامعة، إلى أن مركز القياس والتقويم بالجامعة يُعد أول مركز علمي متخصص في‪ ‬إعداد وتصميم الأسئلة الإلكترونية للامتحانات وتدريب أعضاء هيئة التدريس‪ ‬عليها، وهو المشروع الذي يأتي بتمويل من وحدة إدارة المشروعات بوزارة‪ ‬التعليم العالي بالتعاون مع الجامعة بميزانية تبلغ 2 ونصف مليون جنيه.جاء ذلك تعقيبًا علي موافقة رئيس الجامعة علي الاقتراح المقدم له من نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بشأن تشكيل مجلس إدارة مركز القياس والتقويم بالجامعة وذلك لمدة ثلاث سنوات، برئاسة الدكتور طارق الجمال، رئيس الجامعة، والدكتور شحاتة غريب نائبًا عنه، وبعضوية كلًا من الدكتور أحمد المنشاوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة مها غانم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد مصطفي حمد، الأستاذ المساعد بكلية التربية مدير المركز، والدكتور وليد عيد مصطفي، مدرس بكلية التجارة ونائبًا لمدير المركز، والدكتور وجدي رفعت فريد، عميد كلية التربية النوعية، والدكتورة مديحة حسني درويش، عميد كلية الطب البيطري، والدكتور خضر مخمير أبو زيد، وكيل كلية التربية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة انتصار محمد يونس، وكيل كلية التمريض لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ محمود بخيت، أمين عام الجامعة، والأستاذ رمضان توفيق بدوي مدير عام شئون التعليم والطلاب.