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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحرك عاجل بشأن المريض المحتجز من قِبل أسرته في غرفة ببني سويف

الخميس 04/فبراير/2021 - 02:05 م
محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بنى سويف - محمد حفيظ
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ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الخميس، تقريرًا أعدته وحدة حقوق الإنسان بديوان عام المحافظة، متضمنًا الإجراءات التي تم تنفيذها، على خلفية ما تم نشره على أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بشأن احتجاز أسرة لأحد أبنائها المريض، داخل غرفة بالمنزل.

وتبين من التقرير، أنه فور تكليف المحافظ في هذا الشأن، تم التنسيق مع الوحدة المحلية والجهات المختصة لسرعة بحث الموضوع والوقوف على ملابسات وتفاصيل الواقعة،واتخاذ اللازم من الإجراءات والخطوات المطلوبة لتوفير الحماية الاجتماعية والصحية للمواطن المذكور الذي يقيم بإحدى قرى مركز الواسطى.

وتوجهت وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة برفقة مسؤولى مكتب حقوق الإنسان بالوحدة المحلية بالواسطى ورئيس مجلس قروي انفسط بالتوجه لقرية بني محمد، والذهاب إلى منزل الأسرة، حيث يتكون من 3 طوابق، وتبين أن عددها 4 أفراد بنين وبنات، أصغرهم المواطن المذكور، البالغ من العمر 33 سنة، وأن الأسرة تمتلك مساحة 2 فدان أرض زراعية.

وبالمعاينة تأكد للجنة أن المواطن المذكورمريض نفسيًا، وفي وضع اجتماعي وصحي يتطلب التدخل السريع، خاصة وأنه محتجز داخل غرفة مغلقة غير صالحة للمعيشة، وعلى الفور تم فتح باب الغرفة ورفع القمامة المتواجدة داخلها، وتوفير مستلزمات المعيشية من ملابس وأغطية بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية.

هذا بالإضافة إلى استدعاء أحد الأطباء لتوقيع الكشف الطبي على الشاب وتوفير العلاج اللازم لحالته الصحية، كما تم الاتفاق مع مسؤولى الجمعية الأهلية على قيام الجمعية بأعمال تشطيب وبياض ودهان سكن المريض وإنشاء حمام صحي آدمي وتوفير المستلزمات الأساسية للمعيشة، مع التأكيد على مسؤولى حقوق الإنسان والوحدة المحلية لمتابعة الحالة والتأكد من توافر الرعاية الاجتماعية والصحية لها باستمرار.

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