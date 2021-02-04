بجوائز تصل لـ20 ألفا.. «الهجرة» تعلن شروط المشاركة في «أنا المصري»
الخميس 04/فبراير/2021 - 02:05 م
وفاء عليطباعة
أعلنت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنه سيتم إطلاق مسابقة بالتعاون مع وزارة الثقافة، بعنوان "أنا المصري" للأغنية الوطنية للشباب، وكذا إتاحة المحتوى الثقافي والفني لدار الأوبرا المصرية للمصريين بالخارج لمشاهدته عبر الانترنت، فضلًا عن استعداد دار الأوبرا المصرية لتنفيذ أنشطة ثقافية وفنية للمصريين بالخارج.
وترصد "الدستور" شروط انضمام المصريين بالخارج إلى مسابقة أنا مصري، حيث جاءت شروط التقدم للمسابقة، والتي سيبدأ التقدم لها في الأول من يونيو 2021 وينتهي في 1 أغسطس 2021، كالآتي:
- ألا يقل عمر المتسابق عن 18 عامًا ولا يزيد عن 45 عامًا.
- يتم التقدم للمشاركة في المسابقة بعمل غنائي وطني متكامل (غناء – ألحان – أشعار – توزيع).
- مدة الأغنية لا تقل عن 4 دقائق ولا تزيد عن 10 دقائق.
- ألا يكون العمل المتسابق قد فاز في مسابقة أخرى.
- ترسل الأعمال المقدمة على البريد الإلكتروني [email protected] بصيغة MP3.
- يتم تعبئة الاستمارة المرفقة وإرسالها عبر البريد الالكتروني.
- يتولى تحكيم المسابقة كوكبة من نجوم الموسيقى والشعر والغناء.
الجوائز:
-جائزة أولى قيمتها 20 ألف جنيه.
-جائزة ثانية قيمتها 15 ألف جنيه.
-جائزة ثالثة قيمتها 10 آلاف جنيه.
-جائزة رابعة قيمتها 7 آلاف جنيه.
-جائزة خامسة قيمتها 5 آلاف جنيه.
وترصد "الدستور" شروط انضمام المصريين بالخارج إلى مسابقة أنا مصري، حيث جاءت شروط التقدم للمسابقة، والتي سيبدأ التقدم لها في الأول من يونيو 2021 وينتهي في 1 أغسطس 2021، كالآتي:
- ألا يقل عمر المتسابق عن 18 عامًا ولا يزيد عن 45 عامًا.
- يتم التقدم للمشاركة في المسابقة بعمل غنائي وطني متكامل (غناء – ألحان – أشعار – توزيع).
- مدة الأغنية لا تقل عن 4 دقائق ولا تزيد عن 10 دقائق.
- ألا يكون العمل المتسابق قد فاز في مسابقة أخرى.
- ترسل الأعمال المقدمة على البريد الإلكتروني [email protected] بصيغة MP3.
- يتم تعبئة الاستمارة المرفقة وإرسالها عبر البريد الالكتروني.
- يتولى تحكيم المسابقة كوكبة من نجوم الموسيقى والشعر والغناء.
الجوائز:
-جائزة أولى قيمتها 20 ألف جنيه.
-جائزة ثانية قيمتها 15 ألف جنيه.
-جائزة ثالثة قيمتها 10 آلاف جنيه.
-جائزة رابعة قيمتها 7 آلاف جنيه.
-جائزة خامسة قيمتها 5 آلاف جنيه.