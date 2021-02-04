رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس عصابة ترويج العملات المقلدة في المطرية

الخميس 04/فبراير/2021 - 02:04 م
حبس عصابة
حبس عصابة
حسام التمساح
طباعة
امرت نيابة الزاوية الحمراء بحبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ترويج العملات المقلدة 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تلقى إخطارًا يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة من ضبط "شريك بمحل مجوهرات - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية"، وبحوزته (مبالغ مالية عملات محلية "مقلدة").

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على المواطنين، وأضاف أنه كان فى سبيله لشراء (2) هاتف محمول من (عامل بمحل هواتف محمولة - مقيم بدائرة القسم) بقصد إعادة بيعهما مرة أخرى.

وأقر بتحصله على المضبوطات من أحد الأشخاص (مالك مقهى - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية).

وعقب تقنين الإجراءات بمشاركة إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة تم ضبط (مالك المقهى) وبمواجهته اعترف بتحصله على المضبوطات من 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة المطرية.

وتمكن رجال المباحث من ضبطهم وبمواجهتهم أقروا بتحصلهم على العملات المقلدة من أحد الأشخاص (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بالقليوبية) بقصد ترويجها على عملائهم لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم إستهداف الأخير وضبطه وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين أيدها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

التشكيل المتوقع للأهلى أمام الدحيل فى كأس العالم للأندية

السيسى يتفقد الأنشطة التدريبية للطلبة الجدد بالكلية الحربية ويلتقى أسرهم

دمياط تنجو من كارثة.. 5 ساعات مفاوضات لمنع «انفجار الزوج العقيم»

«الحفيد».. فيلم فرنسي يوثق جرائم حفيد حسن البنا والإخوان

الصور

image description

محافظة أسيوط تؤجل غلق نفق المنفذ بوسط المدينة

image description

رئيس مياه القناة يفاجئ محطة الكيلو 14 بعد أعمال التجديد

image description

الأحد.. انطلاق مسابقة الأم المثالية بدمياط

image description

جامعة أسيوط تعلن حاجتها لشغل 3 وظائف قيادية شاغرة

image description

حملات لكسح مياه الأمطار في الشوارع بدمياط

الأكثر قراءة

الباز يكشف: لماذا يزور الرئيس السيسي الكليات العسكرية دون المدنية؟

دمياط تنجو من كارثة.. 5 ساعات مفاوضات لمنع «انفجار الزوج العقيم»

القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

في تحقيقات «الفيديو الخادش للحياء».. انهيار نهى: «احنا كنا بنمثل»

إنفوجراف

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

اعرفى اللون المناسب للشفاه بحسب برجك الفلكى (إنفوجراف)

image description

دواء جديد لكورونا في ألمانيا.. فما هو؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

رابط موقع حجز سيارات ذوي الإعاقة المعفاة من الجمارك

رابط تسجيل حجز لقاح فيروس كورونا من وزارة الصحة المصرية

موقع مصر الرقمي لتسجيل المواليد الجدد وتحديث بطاقة التموين

نجاح أول عملية ثلاثية متزامنة في نيويورك لزرع وجه ويدين

أيام زمان

منها أسطوانة «الهرم المخروطي».. أثمن مقتنيات كوكب الشرق أم كلثوم

خبراء وإخصائيون يقلدونها.. ما هو سر حمل أم كلثوم للمجوهرات المقلدة؟

قرط ماسي.. قصة أثمن مجوهرات أم كلثوم والخبير الألماني

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

مقالات الرأي
جلال حمام
هل يسير بايدن على خُطى أوباما؟
صفوت البياضي
وقفة بين ماضٍ وحاضر ومستقبل
أحمد بهاء الدين شعبان
القوة.. ونخبتها «1»
خالد عكاشة
إلى أين ستمضى الميليشيات المدعومة من إيران؟
المزيد

الثقافة

استمرار عروض المسرح المتنقل بالأسمرات

نادى القراء المحترفين يطلق مسابقة «لون واقرأ»

منال جلال: لدي مفهوم مختلف عن النسويات الشائعة.. وأكتب من أجل الإنسانية (حوار)

تفاصيل مبادرة «بيت التلمساني» وشروط الإقامة به