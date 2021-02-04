السنغال تسجل 368 إصابة جديدة و11 وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السنغالية تسجيل 368 إصابة جديدة و11 وفاة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة في بيان بثته الإذاعة الرسمية اليوم الخميس أنه تم إجراء 2523 فحصًا، حيث بلغ إجمالي الإصابات 27 ألفًا و733 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 659 وفاة.وأشارت إلى أنه تم تسجيل 209 حالات تعاف؛ ليبلغ إجمالي عدد المتعافين من الفيروس 22 ألفًا و808 متعافين.