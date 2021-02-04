«الكاثوليكية» تطلق أحدث حلقات حملة «أقوال مضيئة»

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "أقوال مضيئة".وجاءت الحلقة الأحدث للحملة، والتي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن "الآخر".وقالت الكنيسة في الحلقة:"لا شركة بدون إفراغ الذات، لا شركة بدون قبول واقتناع، بأن الرب حاضر في الاخر، لا فقط في افكاري".