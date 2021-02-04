رفع حالة الطوارئ بغرف عمليات الإسماعيلية لمواجهة الطقس السيئ

أعلن الدكتور شريف فهمي بشارة، محافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، عن استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها، لمواجهة الظروف الجوية المحتملة، بعد إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن تعرض المحافظة لسقوط أمطار على محافظة الإسماعيلية.وأوضح محافظ الإسماعيلية أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية في مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة في مواجهة الظروف الجوية، مصدرا توجيهاته باستعداد كافة المرافق الخدمية لأي تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية، وأن تتم متابعة الموقف لحظة بلحظة.