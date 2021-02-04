الارثوذكسية تحتفل بذكرى استشهاد القديس أبو فام الأوسيمي

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، بذكرى استشهاد القديس أبو فام الجندي الأوسيمي.وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، إنه في مثل هذا اليوم استشهد القديس أبى فام الجندي. وقد ولد بأوسيم من أب غني اسمه أنسطاسيوس وأم تقية اسمها سوسنة. فربياه تربية مسيحية، فشب علي خوف الله والرحمة بالمساكين والمداومة علي الصلاة والصوم. وعرض عليه أبواه الزواج فلم يقبل.واضاف:" ولما ملك دقلديانوس، وعلم ان هذا القديس لا يبخر للإلهة، أرسل إلى الوالي أريانوس لتعذيبه ان لم يبخر للإلهة، فجاء أريانوس إلى أوسيم ولما رأي القديس قال له: السلام لك: فأجابه القديس قائلا: لماذا تتكلم بكلمة السلام ؟ ألا تعلم ان السلام هو للأبرار، ولا سلام قال الرب للأشرار. فغضب الوالي جدا ثم أخذه إلى قاو، حيث عذبه عذابا شديدا، وقطع رأسه فنال إكليل الشهادة. وقد شرف الله هذا القديس بإظهار آيات كثيرة من جسده".