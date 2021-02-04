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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أمطار متوسطة وانخفاض درجات الحرارة بالإسماعيلية (صور)

الخميس 04/فبراير/2021 - 01:54 م
أمطار بالإسماعيلية
أمطار بالإسماعيلية
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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شهدت محافظة الإسماعيلية قبل قليل، سقوط أمطار متوسطة، أدى إلى إغراق الشوارع، وتسببت في بطء الحركة والتنقل في شوارع المحافظة، مع انخفاض شديد في درجات الحرارة، حيث قامت إدارة مرور الإسماعيلية برئاسة العميد عماد سرحان، بتكثيف الخدمات المرورية والرقابة على الطرق الزراعية والسريعة، وتوجيه قائدي السيارات بتوخي الحذر والالتزام بالسرعات المقررة.

ويشهد اليوم الخميس، انخفاض 7 درجات بحرارة الجو، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والرياح نشطة، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية معتدل على السواحل الشرقية والرياح نشطة، دافئ على جنوب سيناء والرياح نشطة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط على شمال الصعيد.

وكشف محمود شاهين،مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية، وأمطار متوسطة لغزيرة تكون رعدية أحيانا على محافظات السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وجنوب البلاد، وأمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية أحيانا تصل لحد السيول على بعض المناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليج السويس.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحري، بارد على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

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