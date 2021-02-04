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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

صرف 30% من مقررات فبراير التموينية بشمال سيناء

الخميس 04/فبراير/2021 - 01:53 م
جريدة الدستور
صلاح عامر
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قال المهندس علاء سمري، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ومدير مديرية تموين شمال سيناء، إنه تم الانتهاء من صرف مقررات التموين لشهر فبراير بنسبة 30% من خلال 165 تاجرا تموينيا.

وأضاف سمري، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه يتم شهريا صرف سلع تموينية بقيمة 13 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي نقص في السلع وفي حال الطلب يتم الاستجابة من خلال الشركة العامة لتجارة الجملة ووزارة التموين، بزيادة معدلات الضخ للسلع وخاصة في حال تقلبات الطقس وتجنبا لسقوط أمطار غزيرة ورفع معدلات الاحتياطي الاستراتيجي للسلع لتكون متوفرة بشكل مستمر.


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