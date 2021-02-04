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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديس يوسف من ليونيسا الفرنسيسكاني

الخميس 04/فبراير/2021 - 02:11 م
جريدة الدستور
جرجس صفوت
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احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم الخميس، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، بذكرى عيد القديس يوسف من ليونيسا الفرنسيسكاني.

قال الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني، في بيان اليوم، إنه ولد يوم 8 ديسمبر عام 1556م، فى مدينة ليونيسا بإيطاليا. اختار أن يكون عضوًا فى العائلة الفرنسيسكانية وقصد دير كارديريل الصغير القائم على منحدر جبل سوباوز بين أسيزي وكرشري. وفي السابعة عشرة من عمره لبس الثوب الرهباني، كان يرفض كل محاولات العائلة ليتزوج الفتاة الغنية. كان يفضل أن يصير كاهنًا.

وأضاف: "طلب أن يكون من عدد المرسلين. وأثناء سفرهم بالباخرة داهمتها عاصفة شديدة فركع يوسف وطلب من الله عونه الكلى الاقتدار. وبقوة صلاته هدأت الرياح يغته وسكن البحر. ولما وصلوا سكنوا فى كنيسة وضيعة باسم السيدة العذراء مريم. واليوم التالي قصد يوسف السجون حيث كان العبيد، حول السجون المظلمة المريعة إلى أديرة. كان يتوق إلى الاستشهاد بكل حرارة. وقبض عليه الوزير الأكبر وحكم عليه بالشنق، علقوه بكلابات فى يد واحدة ورجل واحدة وبقى على هذه الحال ثلاثة أيام، وأشعل الجلادون أمامه نارًا كبيرة لعلهم يخنقونه بدخانها".

وتابع: "ثم تابع رحلاته الرسولية فى كل القرى فكان يعطف على الفقراء ويعتني بالمرضى، ويصنع السلام بين المتخاصمين عندما مرض كان يتحمل كل الآلام والأوجاع بصبر وإيمان عظيم، وبعد تناوله الأسرار المقدسة رقد في الرب يوم 4 فبراير عام 1612م. وقام بتطويبه البابا كليمنضوس الثاني عشر عام 1737م. وجعله فى مصاف القديسين البابا بنديكتوس الرابع عشر سنة 1746م".

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