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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

لمواجهة الأمطار.. طوارئ بمحطات الصرف والرى

الخميس 04/فبراير/2021 - 01:51 م
جريدة الدستور
وائل القمحاوى
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شكلت وزارة الموارد المائية والرى، غرفة عمليات مركزية ترتبط بالغرف الفرعية بالمحافظات، لمتابعة حالة الأمطار والسيول على مدار الساعة، والتى تتعرض لها عدة محافظات منها جنوب سيناء والبحر الأحمر والقاهرة والإسكندرية.

وشددت على استنفار المعدات والأفراد بكافة قطاعات الوزارة، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة والتي يتم إمدادها بخرائط التنبؤ بالأمطار.

ورفعت مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الموارد المائية والري، درجة الإستعداد لموسم السيول والأمطار، حيث يتم متابعة كافة محطات الصرف ومنها متابعة أعمال محطة الجنينة، ومحطة النصر، ومحطة البستان ومحطة النصر، ومحطة الحاجر، للاطمئنان على حالة المحطات وحسن سير العمل وجاهزية المحطات فنيا فى ضوء فترة الأمطار حاليًا.

وقال المهندس محمد محمد عبدالعاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء لـ "الدستور"، أنه يتم تنفيذ خطة متكاملة لأعمال وعدة مشروعات لإنشاء وتطوير المحطات، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لإزالة أي معوقات تواجه استكمالها، مع تنفيذ منظومة متكاملة للمخازن وخطة الترشيد من خلال الاستعانة بالمكونات وقطع الغيار المحلية، كما تم الاستعداد للأمطار والسيول، مؤكدا جاهزية المحطات ورفع درجة الطوارئ والاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار والسيول والتأكيد على جاهزية خطوط التغذية الكهربائية.

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