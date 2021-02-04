تفاصيل القافلة التموينية 233 لشمال سيناء

أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، القافلتين التموينيتين رقم 233 لشمال سيناء.وقامت الشركة بالدفع بـ 5 سيارات متحركة لتوفير احتياجات منظومة التموين الجديدة وتوزيعها في مخازن تجارة الجملة في العريش وبئر العبد لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي للسلع التموينية ليكفي الاحتياجات على منظومة التموين الجديدة عدة شهور مقبلة.وأكد المهندس علاء سمري وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء ومدير مديرية تموين شمال سيناء، في تصريح خاص للدستور، أن القافلتين التي تم الدفع بها من خلال الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، تضمنت ضخ 112 طن خاصة بمقررات التموين، بهدف زيادة الأرصدة الاحتياطية للسلع وتوفير كافة السلع لمنظومة التموين الجديدة.وأوضح أن الاحتياطي الاستراتيجي للسكر ليكفي 3 أشهر، والزيت التمويني 4 أشهر، والأرز التمويني شهرين، واصفا أن الأرصدة الاحتياطية للسلع آمنة ومستقرة.