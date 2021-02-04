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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

الشبكة العربية للإعلام الرقمي ترحب بالإفراج عن «فتيات التيك توك»

الخميس 04/فبراير/2021 - 01:47 م
مودة الأدهم وحنين
مودة الأدهم وحنين حسام
محمد الشريف
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رحبت الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، بقرار إخلاء سبيل مودة الأدهم وحنين حسام المعروفين بفتيات "التيك توك"، بعدما قامت محكمة القاهرة الاقتصادية بتبرأتهم و3 آخرين من تهمة التعدي على القيم والمبادئ الأسرية، وإلغاء حكم محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بمعاقبتهما بالحبس سنتين والغرامة 300 ألف جنيه، مع تأييد الحكم بالغرامة لمودة الأدهم فقط.

وقالت الشبكة، في بيان لها اليوم الخميس، إن حيثيات حكم المحكمة الاقتصادية أرسى قاعدة قانونية جديدة تتيح للمواطنين ممارسة حرية في التعبير على وسائط التواصل الاجتماعي تطبيقا للقواعد والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر ومن ضمنها مواد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي يضمن حرية الرأي والتعبير والإبداع الفني خاصة وأن اتهامات خدش الحياء العام تحمل معنى فضفاض لا يحمل تعريفا واضحًا أو محددًا لها، وإن كانت مرتبطة بالعرف والسلوك.

ودعت الشبكة الحكومة المصرية إلى فتح قنوات اتصال مع الشباب المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي والنقاش حول المحتوى الذي يقدموه.

وطالبت الشبكة اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان الاهتمام بقضايا حرية الرأي والتعبير والعمل على دراسة حالة المحبوسين على ذمة تلك القضايا والعمل على سرعة الإفراج عنهم.

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