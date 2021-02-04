الكنيسة الكاثوليكية تختتم تساعية القديس كارلو أكوتيس (فيديو)

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الختامية من حملة "تساعية الطوباوي كارلو أكوتيس".وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" تحت شعار: "يا أبا الرحمة.. الصلاة الختامية من تساعية الطوباوي كارلو أكوتيس".وكان الأنبا باخوم قد أعلن مسبقًا عن أن خدمة الشباب بلجنة الإيبارشية البطريركية قد اتخذت القديس كارلو أكوتيس شفيعًا لها عام 2021.