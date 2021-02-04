إطلاق الحملة القومية لتحصين المواشي ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، انطلاق الحملة القومية الأولى، لتحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادى المتصدع، اعتبارا من بعد غد السبت 6 فبراير، بكافة محافظات الجمهورية بهدف حماية الثروة الحيوانية من هذه الأمراض.وأكد أن الحملة تستهدف تحصين كل رؤس الماشية ويتم تنفيذ ثلاث حملات في العام بصفة دورية.وأشار إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية أثناء الحملة للوقاية من فيروس كورونا، وناشد المزارعين والمربين التجاوب مع الحملة لتحصين مواشيهم وحمايتها من الأمراض.من ناحيته قال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الحملة تأتي ضمن برنامج التحصينات التى تقوم الهيئة بتنفيذها سنويا لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية والمعدية.وأضاف أنه تم توزيع اللقاحات والاحتياجات الخاصة بتنفيذ الحملة على مختلف مديريات الطب البيطرى، مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ الحملة بالتنسيق مع المحافظين والأجهزة المعاونة بكل محافظة من المحليات والشرطة والأوقاف والمجتمع المدني.وتأتى هذه الحملة إمعانا فى السيطرة على مرض الحمى القلاعية بعتراته المختلفة، وكذلك لرفع المستويات المناعية للحيوانات.