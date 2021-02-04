سر اتصالات مالك بيراميدز مع أمير مرتضى منصور





فتح سالم سعيد الشامسي مالك نادى بيراميدز خط اتصال مع عدد من الأشخاص الرياضيين لمناقشتهم في كيفية إعادة الفريق للمنافسة والتعرف منهم على أسباب سوء النتائج.