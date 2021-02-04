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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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سر اتصالات مالك بيراميدز مع أمير مرتضى منصور
الخميس 04/فبراير/2021 - 01:44 م
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فتح سالم سعيد الشامسي مالك نادى بيراميدز خط اتصال مع عدد من الأشخاص الرياضيين لمناقشتهم في كيفية إعادة الفريق للمنافسة والتعرف منهم على أسباب سوء النتائج.
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