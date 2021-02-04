رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تعليم القاهرة» تحتفل باليوم العالمي للأخوة الإنسانية

الخميس 04/فبراير/2021 - 01:43 م
جريدة الدستور
مصطفى عبدالله
طباعة
احتفلت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة باليوم العالمى للأخوة الإنسانية برعاية محمد عطية وكيل أول الوزارة ومدير المديرية.

ونشرت المديري الأفلام التوعوية والتى تدعو إلى الإخوة الإنسانية وإعداد الشعارات والمنشورات على صفحتها الرئيسية على موقع التواصل الاجتماعى وإعداد المبادرات (معا نرتقي بالأخلاق) وذلك من أجل تعزيز التسامح والتفاهم والحوار الثقافي والديني، وفي ظل أزمة كوفيد 19 والواجب فيها اتخاذ التدابير العالمية التى تقوم على الوحدة والتضامن وتجديد التعاون متعدد الأطراف ومساهمة القيمة التى يقدمها الأشخاص من جميع الأديان إلى البشريه والمساهمة في زيادة الوعى بالقيم المشتركة بين جميع البشر وكذلك أهمية التعليم في تعزيز التسامح والحوار بين الأديان والثقافات من أجل تعزيز السلام والاستقرار الاجتماعى

وقد تضمنت استراتيجية التعليم في مصر 2030 بالإخوة الإنسانية وبدأت الوزارة في تدريس مادة القيم والأخلاق للصف الثالث الابتدائى من العام الدراسي الحالى

وفي هذا الإطار أحاطت الجمعية العامة للأمم المتحدة على جميع المبادرات الدولية والإقليمية وبجهود الزعماء فقد تم اللقاء بين البابا فرنسيس والإمام الأكبر للأزهر أحمد الطيب في 4 فبراير 2019 وأسفر اللقاء عن توقيع الوثيقة المعنونة (الإخوة الإنسانية من أجل السلام العالمى والعيش المشترك).

وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بالإجماع تعلن فيه يوم 4 فبراير اليوم الدولى للأخوة الإنسانية ضمن مبادرة قدمتها كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وسيحتفل المجتمع الدولى بهذا اليوم سنويا بداية من اليوم 4 فبراير2021، باعتبار التسامح هو الركن الأساسي لبناء الأخوة الإنسانية والتعليم المشترك الذى يشكل منطلق وقاعدة لترسيخ السلام والأمان والاستقرار والتنمية لشعوب العالم.

موضوعات متعلقة

«الحفيد».. فيلم فرنسي يوثق جرائم حفيد حسن البنا والإخوان

السيسى يوجه دعوة عامة للعمل من أجل نشر ثقافة السلام وإعلاء قيم التسامح

دمياط تنجو من كارثة.. 5 ساعات مفاوضات لمنع «انفجار الزوج العقيم»

بعد حادث أسيوط.. «السكة الحديد» تؤكد سير قطارات الصعيد بصورة طبيعية

الصور

image description

رئيس جامعة أسيوط يعلن تشكيل مجلس إدارة مركز القياس والتقويم

image description

محافظة أسيوط تؤجل غلق نفق المنفذ بوسط المدينة

image description

رئيس مياه القناة يفاجئ محطة الكيلو 14 بعد أعمال التجديد

image description

الأحد.. انطلاق مسابقة الأم المثالية بدمياط

image description

جامعة أسيوط تعلن حاجتها لشغل 3 وظائف قيادية شاغرة

الأكثر قراءة

دمياط تنجو من كارثة.. 5 ساعات مفاوضات لمنع «انفجار الزوج العقيم»

الباز يكشف: لماذا يزور الرئيس السيسي الكليات العسكرية دون المدنية؟

القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

موعد فتح الطيران السعودي 2021.. واشتراطات استئناف الرحلات

إنفوجراف

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

اعرفى اللون المناسب للشفاه بحسب برجك الفلكى (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

رابط موقع حجز سيارات ذوي الإعاقة المعفاة من الجمارك

رابط تسجيل حجز لقاح فيروس كورونا من وزارة الصحة المصرية

موقع مصر الرقمي لتسجيل المواليد الجدد وتحديث بطاقة التموين

نجاح أول عملية ثلاثية متزامنة في نيويورك لزرع وجه ويدين

أيام زمان

منها أسطوانة «الهرم المخروطي».. أثمن مقتنيات كوكب الشرق أم كلثوم

خبراء وإخصائيون يقلدونها.. ما هو سر حمل أم كلثوم للمجوهرات المقلدة؟

قرط ماسي.. قصة أثمن مجوهرات أم كلثوم والخبير الألماني

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

مقالات الرأي
جلال حمام
هل يسير بايدن على خُطى أوباما؟
صفوت البياضي
وقفة بين ماضٍ وحاضر ومستقبل
أحمد بهاء الدين شعبان
القوة.. ونخبتها «1»
خالد عكاشة
إلى أين ستمضى الميليشيات المدعومة من إيران؟
المزيد

الثقافة

في حوار لم ينشر..أحمد منيب: قدمت محمد منير لساحة الغناء

«الأعلى للثقافة» يناقش بناء الإنسان وقيم التواصل الاجتماعي

«بيت العرب»: اليوم العالمي للأخوة الإنسانية ذكرى للمحبة والتسامح

استمرار عروض المسرح المتنقل بالأسمرات