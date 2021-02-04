«تعليم القاهرة» تحتفل باليوم العالمي للأخوة الإنسانية

احتفلت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة باليوم العالمى للأخوة الإنسانية برعاية محمد عطية وكيل أول الوزارة ومدير المديرية.ونشرت المديري الأفلام التوعوية والتى تدعو إلى الإخوة الإنسانية وإعداد الشعارات والمنشورات على صفحتها الرئيسية على موقع التواصل الاجتماعى وإعداد المبادرات (معا نرتقي بالأخلاق) وذلك من أجل تعزيز التسامح والتفاهم والحوار الثقافي والديني، وفي ظل أزمة كوفيد 19 والواجب فيها اتخاذ التدابير العالمية التى تقوم على الوحدة والتضامن وتجديد التعاون متعدد الأطراف ومساهمة القيمة التى يقدمها الأشخاص من جميع الأديان إلى البشريه والمساهمة في زيادة الوعى بالقيم المشتركة بين جميع البشر وكذلك أهمية التعليم في تعزيز التسامح والحوار بين الأديان والثقافات من أجل تعزيز السلام والاستقرار الاجتماعىوقد تضمنت استراتيجية التعليم في مصر 2030 بالإخوة الإنسانية وبدأت الوزارة في تدريس مادة القيم والأخلاق للصف الثالث الابتدائى من العام الدراسي الحالىوفي هذا الإطار أحاطت الجمعية العامة للأمم المتحدة على جميع المبادرات الدولية والإقليمية وبجهود الزعماء فقد تم اللقاء بين البابا فرنسيس والإمام الأكبر للأزهر أحمد الطيب في 4 فبراير 2019 وأسفر اللقاء عن توقيع الوثيقة المعنونة (الإخوة الإنسانية من أجل السلام العالمى والعيش المشترك).وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بالإجماع تعلن فيه يوم 4 فبراير اليوم الدولى للأخوة الإنسانية ضمن مبادرة قدمتها كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وسيحتفل المجتمع الدولى بهذا اليوم سنويا بداية من اليوم 4 فبراير2021، باعتبار التسامح هو الركن الأساسي لبناء الأخوة الإنسانية والتعليم المشترك الذى يشكل منطلق وقاعدة لترسيخ السلام والأمان والاستقرار والتنمية لشعوب العالم.