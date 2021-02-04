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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

7 مؤسسات تعليمية تحصل على شهادة ضمان الجودة بدمياط

الخميس 04/فبراير/2021 - 01:42 م
جريدة الدستور
حسام فهمي
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أصدر مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، القرار رقم 200 بتاريخ 2020127 باعتماد 7 مؤسسة تعليمية لمدة خمس سنوات، وذلك في إطار خطة الاعتماد لمديرية التربية والتعليم بدمياط للعام الدراسي 2019-2020 وبذلك تصبح المؤسسات المعتمدة من تلك الخطة 23 مؤسسة.

وتقدم عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، بالتهنئة للدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، لحصول هذه المؤسسات التعليمية على شهادة ضمان جودة التعليم والاعتماد، مؤكدا أن مدارس دمياط قادرة على مواصلة العطاء، وبذل المزيد من الجهود نحو الريادة والتميز تحت رعاية معاليها وفي الظروف الاستثنائية الحالية التي تشهدها البلاد.

والمؤسسات التي حصلت على الاعتماد هي روضتي عبد السلام عارف والشيخ شطا رقم 1 بإدارة دمياط التعليمية، وروضتي مناع خليل والشهيد إسماعيل فهمي، ومدرسة شهداء الناصرية الابتدائية بإدارة فارسكور التعليمية، وروضتي الصفوة الخاصة الباسل الخاصة بإدارة دمياط الجديدة.

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