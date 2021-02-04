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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

العثور على جثة معلم بالأزهر داخل جوال بنجع حمادى

الخميس 04/فبراير/2021 - 01:59 م
جثة
جثة
قنا: إسلام البكري
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بعد أن تغيب عن منزله خلال الساعات القليلة الماضية فى ظروف غامضة، عثرت الأجهزة الأمنية بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، ظهر اليوم الخميس، على جثة معلم بالأزهر داخل جوال بقرية الحلفاية بحري التابعة لدائرة المركز، فيما قد أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة.

وأخطر اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، من قبل مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، بالعثور على جثة شحاتة عثمان أحمد، 40 عامًا، معلم بالأزهر الشريف، ومقيم بقرية الحلفاية بحري التابعة لدائرة مركز نجع حمادي، وذلك داخل جوال وملقاة بالقرب من القرية.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، عثرت على جثة المعلم بعد أن تغيب عن منزله منذ ما يقرب من 12 ساعة متواصلة، عقب قيام أسرته بتحرير محضر وإبلاغ السلطات الأمنية بتغيبه فى ظروف غامضة.

وفى سياق متصل، قد شكلت أجهزة الأمن بمركز نجع حمادي، وبالتنسيق مع إدارة المباحث الجنائية بالمديرية، فريقًا بحثيًا، وذلك لكشف غموض وملابسات الواقعة، وضبط المتهمين بواقعة قتل المعلم الأزهري.

بدأت أيضًا أجهزة الأمن، فى الاستماع لأقوال شهود العيان وأهالي قرية الحلفاية بحري بدائرة مركز نجع حمادي حول الواقعة، فيما قد تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.


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