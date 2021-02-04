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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الكنيسة: «الميرون» يمنح الإنسان سلطانًا على نفسه

الخميس 04/فبراير/2021 - 02:27 م
القس بولس حليم
القس بولس حليم
جرجس صفوت
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أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة «أقوال آباء الكنيسة».

وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على «فيسبوك» عن زيت الميرون المقدس.

وتمحورت الحلقة الأحدث حول القديس أكليمنضس السكندري الذي قال: «إذا مسح الإنسان بسر الميرون صار الروح القدس ساكنًا فيه فيصير الإنسان ملكًا، بمعنى أنه له سلطانًا على نفسه وجسده ومشاعره وأفكاره وحواسه".

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أكدت على لسان متحدثها الرسمي القس بولس حليم، عن موعد إتمام طقس الميرون المُقدس.

وقال «حليم»: إنه يجرى طقس صنع زيت الميرون المقدس يومي 10 و11 مارس المقبل، مضيفًا: وهذه هي المرة الأربعين التي يصنع فيها «الميرون» في تاريخ الكنيسة، والمرة الثالثة في عهد قداسة البابا تواضروس الثاني، حيث كانت المرة الأولى في عهد قداسته عام 2014 والثانية عام 2017.

وكانت الكنيسة قد أعلنت للمرة الأولى عن نيتها لإتمام طقس الميرون، عقب انتهاء أحدث جلسات البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مع سكرتارية مجمع مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، المعروف باسم المجمع المقدس.

وشارك في اللقاء المشار إليه الأنبا دانيال، سكرتير المجمع وأسقف المعادي، والأنبا يوليوس، أسقف عام كنائس مصر القديمة والنائب الباباوي لكنائس الخليج، والأنبا غبريال أسقف بني سويف.

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