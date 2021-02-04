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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تموين الشرقية» يصادر 26 طنا سلع تموينية قبل بيعها بالسوق السوداء

الخميس 04/فبراير/2021 - 01:36 م
جريدة الدستور
سارة الوردانى
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قالت فايزة عيد الرحمن، وكيلة وزارة التموين بمحافظة الشرقية، إنه تم تشكيل حملة مكبرة من إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، برئاسة محمد سعد، مدير عام الرقابة وبالاشتراك مع رئيس قطاع تموين وسط الشرقية ورئيس الرقابة التموينية بمدينة الإبراهيمية.

وأوضحت وكيلة الوزارة أنه تم تحرير محضر جنح 2021 ضد "م.ع.م"، لإدارته مخزنا للمواد الغذائية والتموينية بدون ترخيص بالإبراهيمية وتم التحفظ على (23 طن زيت تمويني - 1طن و830 كيلو جرام مكرونة - 1طن و380 كيلو جرام أرز - 500 كيلو جرام سكر - 642 كرتونة منظفات).

وتستمر الحملات التفتيشية على الأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى التزام أصحابها بالقوانين والمقررات التموينية، لمنع احتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة وتطبيق القانون على المخالفين.

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