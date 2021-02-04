«شيحان» يهنئ «بن زايد والطيب» بيوم الأخوة الإنسانية

أرسل المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة ايبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر برقية تهنئة لولي عهد الامارات سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في اليوم العالمي للأخوة الإنسانية.و قال رئيس أساقفة ايبارشية القاهرة المارونية:"نثمن الجهود الكريمة لسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في اصدار وثيقة الاخوة الإنسانية ونرسل له التهنئة وتحية المحبة والاخوة والسلام".كما أرسل المطران شيحان برقية أخرى لفضيلة الإمام احمد الطيب شيخ الجامع الازهر قال فيها:" نهنئكم باليوم العالمي للأخوة الإنسانية ونثمن جهودكم الطيبة،في اصدار الوثيقة من أجل السلام العالمي والعيش المشترك، تحية محبة واخوة وسلام. ".