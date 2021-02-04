الدكتور سيد ساطور يكتب: العناية بالصحة النفسية والجسدية أثناء كورونا

أثبتت الدراسات العلمية أنَّ فيروس كورونا تسبب في ظهور مشاكل صحية ونفسية ليس فقط للمرضى، وإنما للأصحاء أيضًا.وينصح العلماء بالعناية بالجسد والصحة العقلية والتواصل مع الآخرين من أهل وأصدقاء للمحافظة على الصحة النفسية.وللعناية بالجسد لا بد من النوم بعدد ساعات كافية، ويعني هذا الذهاب للسرير والاستيقاظ في مواعيد ثابتة والمحافظة على مواعيد وجدول الأعمال حتى ولو كنت في إجازة والأكل الصحي وبكميات مناسبة والابتعاد عن الأكل السريع والأكل المحمر والمأكولات الدسمة والسكريات والمشويات، ويجب الإقلال من مشتقات الكافيين، لأن له دورًا مباشرًا في الاكتئاب والتوتر الذي يصيب الناس.المشاركة في ممارسة الرياضة سواء مع مجموعات أو المشاركة الفردية، لأن الرياضة تسهم في إفراز هرمون الأندورفين، الذي يقلل من التوتر ويفضل أن تكون الرياضة مفضلة للشخص حتى تستمر الممارسة الرياضية.تجنب التدخين وتناول الأدوية بطريقة عشوائية بدون وصفات طبية.يفضل عدم الجلوس لفترات طويلة أمام التليفزيون ويجب الإقلال من استخدام التليفونات.والاسترخاء وإعادة الشحن النفسي، ويتم هذا عن طريق الجلوس في خلوة حتى ولو بعض دقائق من الهدوء وحاول التقليل من التوتر، إضافة إلى العناية بالعقل، وذلك عن طريق المحافظة على جدول الأعمال مع تنظيم الأعمال وتنظيم مواعيد الأكل وترتيب الأعمال حسب المواعيد المناسبة.والإقلال من فترة التعرض للأخبار السلبية من التليفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي، وينصح بالتواصل مع الأهل والأصدقاء والبعد عن كل الأخبار السلبية، خصوصًا أخبار فيروس كورونا والمحافظة على التباعد وعدم التحرك في الأماكن المزدحمة والعناية بالحالة النفسية.وهناك احتمال ظهور بعض التعب والإجهاد عقب أداء بعض التمارين الرياضية، لذا يجب وقف تلك التمارين إذا أدت إلى هذا الشعور حتى يعود الإحساس بالراحة مرة أخرى.كما اشتكى بعض المرضى من التوتر المستمر وسهولة الانفعال، كما اشتكى بعضهم من عدم القدرة على النوم والسهر المستمر، والآخر اشتكى من نوم مستمر، وهناك حالات فقدان الشهية وعدم الرغبة في تناول أي طعام وهذه الشكوي مقلقة جدًا بالنسبة لكبار السن لأنهم في حاجة إلى الطعام، نظرًا لسهولة تعرضهم إلى أمراض نقص وسوء التغذية بسهولة وهناك بعض الشكوى من الإفراط في تناول الطعا، وهذا أيضًا يزيد الأمور صعوبة، لأنه قد يؤدي إلى زيادة الوزن ويصعب من حالة الجهاز التنفسي، نظرًا لصعوبة التنفس ويقلل من فرص العودة إلى النشاط المعتاد، وهناك شكوى أخرى وهي الإحساس بالحزن الشديد المستمر والإحساس بالوحدة وعدم الاندماج مع الآخرين بسهولة، لذا يجب استشارة الطبيب النفسي في حالة استمرار هذه الأعراض.ويجب ممارسة الرياضة، ولكن بشكل علمي وليس منفردًا حتى لا يحدث اضطرابات في القلب والأوعية الدموية ويجب على الأصدقاء والأقارب دوام التواصل مع المتعافين من هذا الفيروس ودعمهم النفسي إلى أن يعود إلى سابق نشاطه وننصح الجميع بمحاولة ممارسة الرياضة لأنها تبني كتلة عضلية قد تقي من كل المشاكل السابقة.حمى الله الجميع وحمى أوطاننا من كل شر.- استشارى العلاج الطبيعى بمستشفى قصر العيني التعليمى الجديد