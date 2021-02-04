برلماني: قضاء القيادة السياسية على الإرهاب يطمئننا حول مستقبل السياحة

أكد النائب أحمد الطيبي، عضو مجلس النواب، أنه مطمئن لمستقبل السياحة في مصر، إذ قضت القيادة السياسية على الإرهاب، وهو العدو الأساسي للسياحة في كل مكان، بالإضافة إلى خبرة وزير السياحة خالد العناني، نتيجة لدراسته ومهنيته.وتسائل الطيبي في تعقيبه على بيان وزير السياحة والآثار بالبرلمان اليوم، عن مستقبل سياحة المعارض لما لها من أهميه، خاصة أنه بات لدينا اليوم العاصمة الإدارية، وهي مدينة مؤمنة وهناك عوامل جذب كبيرة جدا ثقافية وسياحية.وطالب الطيبي وزير السياحة الاهتمام بالمراسي في الأقصر.