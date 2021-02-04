«الصحة العالمية»: تأثير كورونا على علاج السرطان بأوروبا أصبح كارثيا

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تأثير جائحة "كورونا" على علاج السرطان أصبح كارثيًا في أوروبا.وذكرت المنظمة - حسبما أفادت قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية اليوم الخميس - أن من بين 53 دولة في المنطقة، دولة واحدة من كل ثلاث دول أوقفت خدماتها الخاصة بالسرطان جزئيًا أو كليًا بسبب الحشد للتصدي للوباء والقيود المفروضة على السفر.