برلمانية تطالب باستعادة الآثار المصرية من الخارج

طالبت النائبة روان لاشين، عضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الآن، وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني بضرورة استعادة آثار مصر بالخارج وبخاصة رأس نفرتيتي التي يتم عرضها في ألمانيا.وكان وزير السياحة والآثار قد أكد أن الإعلام الأجنبي أوصى بزيارة مصر، كأفضل وجهات العالم سياحيا خلال عام 2021.وقال في بيانه أمام البرلمان، إن الوزارة خصصت 60 مليون جنيه من هيئة التنمية السياحية للتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، لتنفيذ البنية التحتية الخاصة بمسار العائلة المقدسة.وفي مجال التنمية البشرية، أكد أنه تم تدريب نحو 35 ألف من العاملين في قطاع السياحة، وخلال جائحة كورونا إلى أنه كان يتلقى مطالب كثيرة من أجل عمل مهرجانات، مؤكدا أنه سيكون هناك مهرجانات تبهر العالم.