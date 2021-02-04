«سياحة النواب» تطالب بمنع المحليات من إصدار تراخيص مكاتب السياحة

عرضت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، عدد من النقاط المهمة في مجالي السياحة والآثار للرد على بيان وزير السياحة والآثار.وأوضحت علي، أن مشروع "Cairo Eye" من المشروعات السياحية والترفهية التي نحتاج إليها ويتبع محافظة القاهرة، ولكن وزارة السياحة كان يجب أن يكون لها رأي بخصوص اختيار مكان إقامة هذا المشروع، متسائلة "ما هي وجهة نظر الوزارة بشأن الزمالك منطقة محدودة، مخطط للمشروع ساحة انتظار تستوعب 500 سيارة)؟، الأمر الذي يتطلب في إعادة النظر في اختيار مكان ملائم لا يسبب مشاكل مرورية.وتطرقت رئيس اللجنة إلى المنشآت الفندقية، مشيرة إلى أن المنشآت الفندقية يشرف عليها حوالى 32 جهة، ومدى إمكانية أن تتولى وزارة السياحة التنسيق بين تلك الجهات، بالإضافة للظهير الخلفي للفنادق في أغلب المدن السياحية غير جذاب بالمرة.وتساءلت النائبة "لماذا لم تفعل مبادرة البنك المركزي كما قيل نظرا لتقاعس البنوك وعدم وجود آلية واضحة لإقراض المنشآت السياحية والفندقية؟"، حيث لم تتسلم المنشآت قيمة التأمينات سوى عن ثلاث أشهر فقط.وطالبت رئيس لجنة السياحة والطيران منع المحليات من إصدار تراخيص لمكاتب الخدمات السياحية، للقضاء على الكيانات السياحية الغير مرخصة، طبقًا للمادة رقم 8 من القانون 38 لسنة 1977 والتي تنص على أنه "لا يجوز لغير الشركات السياحية مزاولة أي من الأعمال المنصوص عليها بالمادة الأولى إلا بترخيص من وزير السياحة"، والمادة الأولى تشير إلى أعمال الشركات السياحية ومنها تنظيم رحلات سياحية جماعية أو فردية داخل مصر أو خارجها وفقًا لبرامج معينة وتنفيذ ما يتصل بها من نقل وإقامة وما يلحق بها من خدمات.وأشارت على إلى الاكتشافات الأثرية والمتاحف، مشيرة إلى أنها مرتبطة ارتباط مباشر بالسياحة الثقافية والتي تعاني حاليًا معاناة كبيرة.