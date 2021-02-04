بوتين يعرب عن أسفه حيال تدهور الوضع فى سوق الغذاء العالمية

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن أسفه حيال تدهور الوضع في سوق الغذاء العالمي.وقال بوتين- خلال اجتماعه مع وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف، اليوم الخميس: "إن الوضع في سوق المواد الغذائية وفي السوق العالمية، للأسف يزداد سوءًا".من جانبه، قال وزير التنمية الاقتصادية الروسي: "إن عدة عوامل تسبب هذا الوضع، منها زيادة جميع البلدان المستوردة مشترياتها من الأغذية والتوقعات غير المواتية لإنتاج الحبوب في عدد من المناطق المنتجة".وأشار إلى أن كل هذا يؤثر على الأسعار، مضيفًا: "بما أننا من أكبر مصدري القمح الآن، فإن جميع قراراتنا تؤثر على السوق".