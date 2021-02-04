رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني لوزير السياحة: زيادة أسعار العمرة حرم البسطاء من المناسك

الخميس 04/فبراير/2021 - 01:25 م
النائب تامرعبد القادر،عضو
النائب تامرعبد القادر،عضو مجلس النواب،
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
طباعة
أكد النائب تامرعبد القادر،عضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الآن، أن زيادة أسعار العمرة العام الماضي حرم البسطاء من آداء المناسك، مطالبا وزير السياحة بضبط أسعارها العام الجاري ومعاقبة الشركات المخالفة والمتحفظ عليها.

ومن جهتها، وجهت النائبة إيلاريا سمير، العديد من التساؤلات لوزير السياحة عقب انتهاءه من إلقاء بيانه، حيث تحدثت النائبة عن دور مكاتب تنشيط السياحة داخل مصر أو خارجها، وخاصة أن عددها كبير، فعلى سبيل المثال هناك 12 مكتبا داخل القاهرة والجيزة فقط، متسائلة هل هذه المكاتب تقوم بدورها بشكل جاد ام تعد هذه المكاتب إهدار المال العام؟.

وطالبت النائبة بوجود شكل جديد لتسويق السياحة لأن الأسلوب المتبع لا يواكب تطورات العصر، ويجب الربط بين الوزارة والوزارات الأخرى لخلق مظاهر جديدة لجذب السياح.

وأشارت النائبة أن قطاع السياحة أصبح طاردا للعمالة وليس جاذبا، لذلك يجب السرعة في إنشاء صندوق الأزمات لطمأنة العاملين في هذا القطاع.

موضوعات متعلقة

السيسى يوجه دعوة عامة للعمل من أجل نشر ثقافة السلام وإعلاء قيم التسامح

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 4-2-2021

مصرع مساعد سائق قطار وعاملين فى اختراق سيارة مزلقان بأسيوط

في تحقيقات «الفيديو الخادش للحياء».. انهيار نهى: «احنا كنا بنمثل»

الصور

image description

محافظة أسيوط تؤجل غلق نفق المنفذ بوسط المدينة

image description

رئيس مياه القناة يفاجئ محطة الكيلو 14 بعد أعمال التجديد

image description

الأحد.. انطلاق مسابقة الأم المثالية بدمياط

image description

جامعة أسيوط تعلن حاجتها لشغل 3 وظائف قيادية شاغرة

image description

حملات لكسح مياه الأمطار في الشوارع بدمياط

الأكثر قراءة

الباز يكشف: لماذا يزور الرئيس السيسي الكليات العسكرية دون المدنية؟

دمياط تنجو من كارثة.. 5 ساعات مفاوضات لمنع «انفجار الزوج العقيم»

القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

في تحقيقات «الفيديو الخادش للحياء».. انهيار نهى: «احنا كنا بنمثل»

إنفوجراف

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

اعرفى اللون المناسب للشفاه بحسب برجك الفلكى (إنفوجراف)

image description

دواء جديد لكورونا في ألمانيا.. فما هو؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

رابط موقع حجز سيارات ذوي الإعاقة المعفاة من الجمارك

رابط تسجيل حجز لقاح فيروس كورونا من وزارة الصحة المصرية

موقع مصر الرقمي لتسجيل المواليد الجدد وتحديث بطاقة التموين

نجاح أول عملية ثلاثية متزامنة في نيويورك لزرع وجه ويدين

أيام زمان

منها أسطوانة «الهرم المخروطي».. أثمن مقتنيات كوكب الشرق أم كلثوم

خبراء وإخصائيون يقلدونها.. ما هو سر حمل أم كلثوم للمجوهرات المقلدة؟

قرط ماسي.. قصة أثمن مجوهرات أم كلثوم والخبير الألماني

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

مقالات الرأي
جلال حمام
هل يسير بايدن على خُطى أوباما؟
صفوت البياضي
وقفة بين ماضٍ وحاضر ومستقبل
أحمد بهاء الدين شعبان
القوة.. ونخبتها «1»
خالد عكاشة
إلى أين ستمضى الميليشيات المدعومة من إيران؟
المزيد

الثقافة

استمرار عروض المسرح المتنقل بالأسمرات

نادى القراء المحترفين يطلق مسابقة «لون واقرأ»

منال جلال: لدي مفهوم مختلف عن النسويات الشائعة.. وأكتب من أجل الإنسانية (حوار)

تفاصيل مبادرة «بيت التلمساني» وشروط الإقامة به