برلماني لوزير السياحة: زيادة أسعار العمرة حرم البسطاء من المناسك

أكد النائب تامرعبد القادر،عضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الآن، أن زيادة أسعار العمرة العام الماضي حرم البسطاء من آداء المناسك، مطالبا وزير السياحة بضبط أسعارها العام الجاري ومعاقبة الشركات المخالفة والمتحفظ عليها.ومن جهتها، وجهت النائبة إيلاريا سمير، العديد من التساؤلات لوزير السياحة عقب انتهاءه من إلقاء بيانه، حيث تحدثت النائبة عن دور مكاتب تنشيط السياحة داخل مصر أو خارجها، وخاصة أن عددها كبير، فعلى سبيل المثال هناك 12 مكتبا داخل القاهرة والجيزة فقط، متسائلة هل هذه المكاتب تقوم بدورها بشكل جاد ام تعد هذه المكاتب إهدار المال العام؟.وطالبت النائبة بوجود شكل جديد لتسويق السياحة لأن الأسلوب المتبع لا يواكب تطورات العصر، ويجب الربط بين الوزارة والوزارات الأخرى لخلق مظاهر جديدة لجذب السياح.وأشارت النائبة أن قطاع السياحة أصبح طاردا للعمالة وليس جاذبا، لذلك يجب السرعة في إنشاء صندوق الأزمات لطمأنة العاملين في هذا القطاع.