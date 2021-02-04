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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تدرس الانضمام إلى الاتفاقية التقدمية للشراكة عبر المحيط الهادي

الخميس 04/فبراير/2021 - 01:23 م
الرئيس الصيني
الرئيس الصيني
ا ش ا
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أعلنت الصين، اليوم الخميس، أنها تدرس بنشاط الانضمام إلى الاتفاقية الشاملة التقدمية للشراكة عبر المحيط الهادي.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية "قاو فنغ" - في تصريح خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر الوزارة - إن الاتفاقية التجارية التي دخلت حيز التنفيذ منذ 30 ديسمبر 2018، تضم 11 دولة، بينها: اليابان وكندا وأستراليا وسنغافورة وتشيلي والمكسيك، ويمثل إجمالي الناتج المحلي للدول الأعضاء 13% من الاقتصاد العالمي.

وكانت الصين قد أعلنت الشهر الماضي أنها تعتزم توسيع شبكتها للتجارة الحرة، وترغب في توقيع المزيد من اتفاقيات التجارة الحرة مع شركائها التجاريين؛ لتعزيز التجارة والاستثمار الحر والمربح للجميع، حيث أوضحت وزارة التجارة أن بكين ستعزز محادثات منطقة التجارة الحرة بين الصين واليابان وكوريا الجنوبية، ومحادثات التجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي، ومع إسرائيل والنرويج، وتكثيف الجهود لتعزيز اتفاقيات التجارة الحرة الحالية، وتخفيف المزيد من الإجراءات الخاصة بالوصول إلى السوق في قطاعات تجارة واستثمارات الخدمات في البلاد، وتعزيز المحادثات حول الاقتصاد الرقمي وحماية البيئة.

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