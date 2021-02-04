الصين تدرس الانضمام إلى الاتفاقية التقدمية للشراكة عبر المحيط الهادي

أعلنت الصين، اليوم الخميس، أنها تدرس بنشاط الانضمام إلى الاتفاقية الشاملة التقدمية للشراكة عبر المحيط الهادي.وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية "قاو فنغ" - في تصريح خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر الوزارة - إن الاتفاقية التجارية التي دخلت حيز التنفيذ منذ 30 ديسمبر 2018، تضم 11 دولة، بينها: اليابان وكندا وأستراليا وسنغافورة وتشيلي والمكسيك، ويمثل إجمالي الناتج المحلي للدول الأعضاء 13% من الاقتصاد العالمي.وكانت الصين قد أعلنت الشهر الماضي أنها تعتزم توسيع شبكتها للتجارة الحرة، وترغب في توقيع المزيد من اتفاقيات التجارة الحرة مع شركائها التجاريين؛ لتعزيز التجارة والاستثمار الحر والمربح للجميع، حيث أوضحت وزارة التجارة أن بكين ستعزز محادثات منطقة التجارة الحرة بين الصين واليابان وكوريا الجنوبية، ومحادثات التجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي، ومع إسرائيل والنرويج، وتكثيف الجهود لتعزيز اتفاقيات التجارة الحرة الحالية، وتخفيف المزيد من الإجراءات الخاصة بالوصول إلى السوق في قطاعات تجارة واستثمارات الخدمات في البلاد، وتعزيز المحادثات حول الاقتصاد الرقمي وحماية البيئة.