برلماني يطالب بالاهتمام بمدينة أخميم: عائمة على الآثار

طالب النائب محمد لبيب، وزير السياحة والآثار بالاهتمام بمدينة أخميم بمحافظة، وقال أنها مدينة عائمة على الآثار وفقا لتصنيف علماء الآثار.و استعرض عضو مجلس النواب، أهم الآثار الموجودة داخل المدينة وأنها تحتوي على آثار فرعونية وقبطية وإسلامية، ولكن الحكومة لم تلتفت لها كما يليق، فمنذ فترة بدأت الحكومة بالاهتمام باكتشاف بعض الآثار ولكن توقفت بعد ذلك.كما طالب النائب بالاهتمام بآثار مدينة سوهاج خاصة أن موقع وزارة السياحة، لم يستعرض سوى 8 مواقع فقط من آثار المحافظة، جاء ذلك خلال تعليق النواب على بيان وزير السياحة عقب استعراضه لأهم إنجازات الوزارة خلال الفترة الماضية، ويأتي ذلك ضمن الدور الرقابي للمجلس في الاستماع لأداء الحكومة خلال الفترة من 2018- 2020.