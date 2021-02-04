برلماني يطالب بالاهتمام بمدينة أخميم: عائمة على الآثار
الخميس 04/فبراير/2021 - 01:23 م
كريمة أبو زيد والسيد السعدنيطباعة
طالب النائب محمد لبيب، وزير السياحة والآثار بالاهتمام بمدينة أخميم بمحافظة، وقال أنها مدينة عائمة على الآثار وفقا لتصنيف علماء الآثار.
و استعرض عضو مجلس النواب، أهم الآثار الموجودة داخل المدينة وأنها تحتوي على آثار فرعونية وقبطية وإسلامية، ولكن الحكومة لم تلتفت لها كما يليق، فمنذ فترة بدأت الحكومة بالاهتمام باكتشاف بعض الآثار ولكن توقفت بعد ذلك.
كما طالب النائب بالاهتمام بآثار مدينة سوهاج خاصة أن موقع وزارة السياحة، لم يستعرض سوى 8 مواقع فقط من آثار المحافظة، جاء ذلك خلال تعليق النواب على بيان وزير السياحة عقب استعراضه لأهم إنجازات الوزارة خلال الفترة الماضية، ويأتي ذلك ضمن الدور الرقابي للمجلس في الاستماع لأداء الحكومة خلال الفترة من 2018- 2020.
و استعرض عضو مجلس النواب، أهم الآثار الموجودة داخل المدينة وأنها تحتوي على آثار فرعونية وقبطية وإسلامية، ولكن الحكومة لم تلتفت لها كما يليق، فمنذ فترة بدأت الحكومة بالاهتمام باكتشاف بعض الآثار ولكن توقفت بعد ذلك.
كما طالب النائب بالاهتمام بآثار مدينة سوهاج خاصة أن موقع وزارة السياحة، لم يستعرض سوى 8 مواقع فقط من آثار المحافظة، جاء ذلك خلال تعليق النواب على بيان وزير السياحة عقب استعراضه لأهم إنجازات الوزارة خلال الفترة الماضية، ويأتي ذلك ضمن الدور الرقابي للمجلس في الاستماع لأداء الحكومة خلال الفترة من 2018- 2020.