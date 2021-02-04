وزيرة التخطيط تبحث مع وفد عراقي تعزيز التعاون بين الجانبين

التقى وفد عراقي رفيع المستوى، ضم كل من الدكتور ماهر حمّاد جوهان، وكيل وزارة التخطيط، وطيف سامي محمد، وكيل وزارة المالية، وسفير العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية الدكتور أحمد نايف الدليمي، والوفد المرافق لهم، مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، اليوم الخميس بمقر ديوان عام الوزارة.ونقل الوفد في بداية اللقاء، تحيّات وتقدير وزير التخطيط في العراق الدكتور خالد بتّال النجم، وتمنياته لجمهورية مصر العربية الشقيقة وشعبها الصديق بدوام التقدم والرِفعة والازدهار.وأبدى الوفد تطلعه للتعاون بين الحكومتين العراقية والمصرية في جميع المجالات، حيث إن العراق قد تعافى تمامًا الآن من تحدي الإرهاب بفضل دعم الدول الشقيقة والصديقة، ومنها جمهورية مصر العربية الشقيقة، مبينًا أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد أوضح جليًا، أن الفرص الاستثمارية متاحة أمام الشركات المصرية، مؤكدًا سعي الحكومة الى تذليل كل العقبات أمام الشركات التي ترغب بالاستثمار في العراق.وأعرب الوفد عن أمله في نقل التجارب والخبرات المصرية في مجال التخطيط والتنمية المستدامة، والتواجد الواسع والمشاركة القوية للشركات الاستثمارية المصرية، التي لديها باع طويل في تنفيذ المشروعات المختلفة، إذ أن العراق أصبح ساحة جاذبة للشركات والاستثمارات الخارجية في مختلف القطاعات، بعد تحقيق النصر النهائي على عصابات داعش الإرهابية واستقراره أمنيًا وانفتاحه سياسيًا على محيطه الإقليمي والدولي.وبحث الجانبان بعدها، الخطط والآليات القادمة في إطار عمل اللجنة العليا العراقية – المصرية المشتركة، التي عُقدت في بغداد العام الفائت برئاسة رئيسي وزراء البلدين، وفي هذا الصدد، أشارت معالي الوزيرة السعيد، الى حرص الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تنفيذ ما تمخض من اتفاقيات مثمرة، حيث تُعد اللجنة المشتركة أحد أهم آليات تفعيل التعاون بين البلدين في العديد من المجالات، منوهةً الى الأهمية الاستراتيجية للعلاقات بين مصر والعراق الشقيق، وما تشهده هذه العلاقات من زخم وتطور ملحوظ في الفترة الأخيرة خصوصًا في ضوء مشاركة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن في عمان وذلك في 2582020، مُنوهًا إلى ما تناولته القمة من بحث سبل تعزيز التعاون الثلاثي المشترك في مختلف المجالات بين الدول الثلاث، خاصة تلك التي تتعلق بمجال المال والاستثمار.