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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظة القاهرة تشدد على سكان «بير أم السلطان» تجهيز أوراق التعويض

الخميس 04/فبراير/2021 - 01:22 م
جريدة الدستور
مصطفى عبدالله
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أجرى اللواء أحمد جودة، رئيس حي البساتين بمحافظة القاهرة، ويرافقه لجنة من المحافظة ومكتب النائب وإدارة المتابعة الميدانية والإشغالات، مرورا على العقارات والمصانع التي سيتم إزالتها لتوسعة الطريق الدائري بمنطقة بير أم سلطان.

وشدد رئيس حي البساتين على قاطني منطقة بير أم السلطان، بسرعة تجهيز الأوراق المطلوبة للحصول على التعويض لنزع الملكية.

و كثفت محافظة القاهرة أعمالها الخاصة بالانتهاء من العشوائيات خلال العام الجاري، في عدد من المناطق من أبرزها عزبة الهجانة، لبدء تنفيذ مشروع محور الوفاء والأمل، وإزالة منطقة بني هلال بحي مصر القديمة ومنطقة المسبح بالسيدة عائشة بحي خليفة.

وأشار محافظ القاهرة الى ان اعمال المحافظة تأتي لتنفيذ توجيهات القيادة السياسيةـ لتوفير حياة كريمة يتمتع بها المواطن وللانتهاء الكامل من إزالة العشوائيات المهددة خلال العام الجاري.

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