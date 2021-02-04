محافظة القاهرة تشدد على سكان «بير أم السلطان» تجهيز أوراق التعويض

أجرى اللواء أحمد جودة، رئيس حي البساتين بمحافظة القاهرة، ويرافقه لجنة من المحافظة ومكتب النائب وإدارة المتابعة الميدانية والإشغالات، مرورا على العقارات والمصانع التي سيتم إزالتها لتوسعة الطريق الدائري بمنطقة بير أم سلطان.وشدد رئيس حي البساتين على قاطني منطقة بير أم السلطان، بسرعة تجهيز الأوراق المطلوبة للحصول على التعويض لنزع الملكية.و كثفت محافظة القاهرة أعمالها الخاصة بالانتهاء من العشوائيات خلال العام الجاري، في عدد من المناطق من أبرزها عزبة الهجانة، لبدء تنفيذ مشروع محور الوفاء والأمل، وإزالة منطقة بني هلال بحي مصر القديمة ومنطقة المسبح بالسيدة عائشة بحي خليفة.وأشار محافظ القاهرة الى ان اعمال المحافظة تأتي لتنفيذ توجيهات القيادة السياسيةـ لتوفير حياة كريمة يتمتع بها المواطن وللانتهاء الكامل من إزالة العشوائيات المهددة خلال العام الجاري.