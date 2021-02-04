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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس وزراء الصين يدعو إلى استقرار أكبر فى العلاقات مع بريطانيا

الخميس 04/فبراير/2021 - 01:45 م
جريدة الدستور
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قال رئيس مجلس الدولة الصيني (رئيس الوزراء)، لي كه تشيانج، إن بريطانيا شريك مهم للصين في أوروبا، وإن بكين تولي دائمًا اهتمامًا كبيرًا بتطوير العلاقات الثنائية، داعيًا في الوقت نفسه، إلى استقرار أكبر في العلاقات الصينية البريطانية.

وأضاف تشيانج- في كلمة عبر الفيديو خلال مأدبة رأس السنة الجديدة (السنة القمرية الصينية) التي أقامها نادي مجموعة الـ48 البريطانية (منصة اتصال شعبية): أنه «قبل 68 عامًا، كسرت مجموعة من البريطانيين الجليد وفتحوا الباب أمام التجارة الصينية البريطانية، ما وفر ثروة روحية ثمينة للتبادلات الودية بين البلدين، وطالما البلدان واصلًا روح (كسر الجليد) من جيل إلى جيل وظلا صادقين في تعزيز الصداقة والتنمية، فلن يكون هناك جليد لا يمكن كسره أو خلافات لا يمكن تسويتها».

وتابع: «عام 2020 كان حافلًا بالأحداث بالنسبة للصين وبريطانيا والعالم بأسره، ونما فيه الاقتصاد الصيني بنسبة 3.2% على أساس سنوي، وهو إنجاز تم تحقيقه بشق الأنفس، وإن جائحة (كوفيد-19) ما زالت تمثل تحديات شديدة والاقتصاد العالمي ما زال يواجه العديد من العوامل غير المؤكدة وغير المستقرة»، مشيرًا إلى أن الصين ستحافظ على سياساتها الكلية ثابتة ومستقرة ومستدامة، وستضمن أن يسير اقتصادها في نطاق معقول.

ولفت رئيس الوزراء الصيني، إلى أنه يتعين على الصين وبريطانيا توسيع التعاون وتعزيز استقرار العلاقات الثنائية على أساس الاحترام المتبادل والمعاملة المتساوية، وأن الصين مستعدة للتكاتف مع بريطانيا وجميع الدول الأخرى للتغلب على الجائحة في أقرب وقت ممكن، وتعزيز الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة التحديات العالمية.

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