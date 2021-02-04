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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 119 مخالفا لارتداء الكمامة وغلق 5 «سناتر» دروس خصوصية ببنى سويف

الخميس 04/فبراير/2021 - 01:20 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم
بنى سويف - محمد حفيظ
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تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الخميس، الجهود والإجراءات التي تنفذها الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، في مجال متابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية خاصة بأماكن تقديم الخدمات مثل المصالح الحكومية ومواقف السيارات والأسواق وغيرها.

وأكد محافظ بني سويف على استمرار متابعة تنفيذ تكليفات مجلس الوزراء فيما يتعلق بتحصيل غرامة فورية على مخالفي الإجراءات الاحترازية والذي بدأ سريان تفعيله 3 يناير الماضي، بالإضافة إلى الحد من التجمعات في الأماكن المغلقة ومنع إقامة سرادقات الأفراح والعزاء والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد التام على الالتزام بأعداد محددة في الأفراح، وأن تكون فقط في الأماكن المفتوحة،مؤكدا على المتابعة الميدانية والتأكيد على الالتزام بالإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي عرضه اللواء جمال مسعود، السكرتير العام، وتضمن الإشارة إلى أنه قد تم،اليوم، تحرير119 محضرًا لأفراد لعدم الالتزام بالكمامة، بينما تم فض 11 سرادق لتجمعات أفراح وعزاء لمخالفتها القرارات وإقامتها في أماكن مغلقة، وغلق 5 مراكز دروس خصوصية "سناتر" على مستوى مراكز المحافظة، لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ومخالفة القرارات الوزارية المقررة.

يأتي ذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2021 واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، والتي تشترك في تنفيذها كافة الأجهزة الحكومية المعنية.

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